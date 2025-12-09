Debiti Inps e Inail nuova rateizzazione contributiva | cosa cambia e per chi
Si avvicina alla sua attuazione concreta quel meccanismo di rateizzazione dei debiti contributivi, che ha trovato spazio nel Collegato lavoro dello scorso anno. Ci riferiamo, in particolare, all’ art. 23 legge 2032024, che ha modificato il Dl 3381989 in tema di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e regole in materia contributiva per gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Adottato in applicazione della legge e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto interministeriale del 24 ottobre rappresenta il tassello chiave per il funzionamento della dilazione in oggetto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
