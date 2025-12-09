Dea Igea vince Filippo Scarponi | Il dipinto ha ribaltato le aspettative

Filippo Scarponi si è aggiudicato il primo premio dell’edizione 2025 della mostra-concorso Dea Igea, tenutasi al centro culturale Vittorio Belli. La sua opera ha sorpreso e superato le aspettative della giuria, attirando l’attenzione di un pubblico numeroso e appassionato.

È Filippo Scarponi (in foto) il vincitore dell'edizione 2025 della mostra-concorso Dea Igea, che domenica al centro culturale Vittorio Belli ha proclamato i suoi premiati davanti a un pubblico numeroso. Il bellariese conquista il primo posto con Dite Cheese, un dipinto che sorprende per il suo gioco ironico. "Due donne invitate a sorridere scelgono invece di fissare l'osservatore — fa sapere la giuria — ribaltando le aspettative e trasformando la scena in un cortocircuito visivo che richiama Matisse e la pittura americana". Alle sue spalle si classificano il ravennate Bruno Retini con Natura morta con birillo, "opera che unisce eleganza e materia ruvida mettendo in dialogo passato e presente", e il bellariese Mario Calderoni con Elegia del crepuscolo, poetica composizione che racconta "il silenzio del giorno che finisce attraverso il volo degli uccelli e una luce in dissolvenza".

