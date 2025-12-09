De Rossi pronto per Genoa Inter | Presto per gonfiare il petto ora ci sono avversari più forti

Daniele De Rossi si prepara alla sfida tra Genoa e Inter, sottolineando la necessità di mantenere i piedi a terra e riconoscere la forza degli avversari. L'ex calciatore invita alla concentrazione, evidenziando che il momento richiede umiltà e determinazione per affrontare al meglio una sfida importante.

Inter News 24 . Le parole del tecnico del Grifone. Il Genoa attraversa un ottimo momento di forma sotto la guida di Daniele De Rossi. La recente vittoria contro l’Udinese porta a otto il bottino di punti conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, ma ora il calendario propone l’ostacolo più duro: la sfida di domenica prossima contro l’ Inter. In conferenza stampa, l’allenatore del Grifone ha predicato calma, sottolineando come la squadra stia finalmente raccogliendo quanto meritato sul campo, ma avvertendo che è troppo presto per compiacersi dei risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Rossi pronto per Genoa Inter: «Presto per gonfiare il petto, ora ci sono avversari più forti»

