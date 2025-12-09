Ddl stupro Roia in audizione in Senato | Giusto introdurre il consenso ci adegua a legislazioni più evolute

Durante l'audizione in Senato, Roia ha sottolineato l'importanza di introdurre il concetto di consenso libero e attuale nel disegno di legge sullo stupro, definendolo un passo avanti verso una legislazione più evoluta e civile.

Il disegno di legge che introduce il concetto di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale “ è un atto di civiltà giuridica “. Il magistrato Fabio Roia, sentito in commissione Giustizia del Senato, ha ribadito la sua posizione a difesa del disegno di legge che la Lega ha bloccato il 25 novembre scorso, in occasione proprio della giornata contro la violenza sulle donne. Il provvedimento, arrivato a un passo dal via libera definitivo grazie anche a un patto bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, è stato fermato dal Carroccio per “ulteriori approfondimenti” richiesti innanzitutto dalla presidente leghista della commissione Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ddl stupro, Roia in audizione in Senato: “Giusto introdurre il consenso, ci adegua a legislazioni più evolute”

