DAZN vola con la Serie A | 14 giornata a livelli record e NapoliJuventus domina gli ascolti
La piattaforma sfiora i 6,6 milioni di spettatori e segna la seconda miglior giornata del girone d'andata, trainata dai numeri eccezionali del big match del Maradona. La 14ª giornata di Serie A Enilive su DAZN si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior gi.
Serie A Inter-Milan vola oltre 2 milioni di spettatori su DAZN e segna record stagionale
Voglia di riscatto Il Tempo (L.Pes) Non c'è tempo da perdere. Tornare subito a correre per restare aggrappati al treno della vetta, che in fondo, è anche quello della Champions. La Roma vola a Cagliari dove oggi alle 15 (diretta Dazn) sfida i rossoblù di Pisaca
Fra DAZN e Lega è sfida all'OK Corral: visto che i presidenti non le fanno sconti, la piattaforma ora vuole che i club acquisiscano una partecipazione nel gruppo Dopo aver fatto volare gli stracci in Francia e Belgio, dove deteneva i diritti, ed essersene andata r
TV - Serie A: 14a giornata, sfiorati i 6,6 milioni di spettatori su DAZN, a trainare gli ascolti il big match Napoli-Juve - La 14/a giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.
