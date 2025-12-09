DAZN vola con la Serie A | 14 giornata a livelli record e NapoliJuventus domina gli ascolti

La piattaforma sfiora i 6,6 milioni di spettatori e segna la seconda miglior giornata del girone d’andata, trainata dai numeri eccezionali del big match del Maradona. La 14ª giornata di Serie A Enilive su DAZN si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior gi. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

TV - Serie A: 14a giornata, sfiorati i 6,6 milioni di spettatori su DAZN, a trainare gli ascolti il big match Napoli-Juve - La 14/a giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.