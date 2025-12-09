Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: secondo miglior risultato del girone d’andata. Ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve. DAZN ha registrato ottimi ascolti nel corso del weekend calcistico relativo alla 14ª giornata di Serie A Enilive. I dati ufficiali confermano il grande interesse del pubblico, con il big match tra Napoli e Juventus che ha trainato l’audience verso risultati di rilievo. Seconda miglior giornata del girone d’andata. Secondo il comunicato ufficiale diramato da DAZN in data 9 dicembre 2025, la 14ª giornata si è chiusa con un nuovo risultato di rilievo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve