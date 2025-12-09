Davide Vargas presenta Napoli infinita alla Libreria Spartaco
Un viaggio tra i luoghi simbolo e quelli meno conosciuti di Napoli, raccontato con sguardo sensibile e attento: è quanto propone Davide Vargas nel suo nuovo libro “Napoli infinita” (La Nave di Teseo, 2025), che sarà presentato mercoledì 10 dicembre alle ore 17.30 presso la Libreria Spartaco in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Mercoledì 10 dicembre, alle 17.30, nella Libreria Spartaco, l’architetto Davide Vargas presenta il suo nuovo libro “Napoli infinita” (La Nave di Teseo, 2025). Conversa con l’autore Carolina Cigala. Ingresso libero e gratuito. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
