David Rossi la perizia ribalta tutto | ‘Trattenuto fuori dalla finestra e poi lasciato cadere’

Notizieaudaci.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La perizia che rovescia dieci anni di ipotesi ufficiali. Il lavoro del medico legale Robbi Manghi e del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori rompe definitivamente l’argine del dubbio. David Rossi, ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dal terzo piano della sede di Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013, non sarebbe mai stato un uomo in procinto di togliersi la vita. La conclusione tecnica è netta: Rossi fu trattenuto, sospeso nel vuoto, immobilizzato e poi lasciato andare. La dinamica non è compatibile con un gesto volontario, e soprattutto non lo sono le lesioni al polso che, secondo gli specialisti, non sono conseguenza dell’impatto al suolo ma provocate prima della caduta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Caso David Rossi, colpo di scena dalla perizia dei Ris. Vinci: "Escluso il suicidio. Ora la pista è l'omicidio" - La lunga attesa è finita: oggi la Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, rende pubblici i risultati d ...