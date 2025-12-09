David Rossi la perizia ribalta tutto | ‘Trattenuto fuori dalla finestra e poi lasciato cadere’
La perizia che rovescia dieci anni di ipotesi ufficiali. Il lavoro del medico legale Robbi Manghi e del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori rompe definitivamente l’argine del dubbio. David Rossi, ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dal terzo piano della sede di Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013, non sarebbe mai stato un uomo in procinto di togliersi la vita. La conclusione tecnica è netta: Rossi fu trattenuto, sospeso nel vuoto, immobilizzato e poi lasciato andare. La dinamica non è compatibile con un gesto volontario, e soprattutto non lo sono le lesioni al polso che, secondo gli specialisti, non sono conseguenza dell’impatto al suolo ma provocate prima della caduta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti
Pagelle Juve Milan: David è meglio che ora non giochi, Gatti fa innervosire, bene Conceicao – VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi
Una simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sulla morte di David Rossi, capo comunicazione di Mps morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nel 2014 avevamo passato in rassegna tutto ciò che non tornava bit.l Vai su X
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non - facebook.com Vai su Facebook
Caso David Rossi, colpo di scena dalla perizia dei Ris. Vinci: "Escluso il suicidio. Ora la pista è l’omicidio" - La lunga attesa è finita: oggi la Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, rende pubblici i risultati d ... Secondo radiosienatv.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it