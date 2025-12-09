David Rossi fu ucciso trattenuto per i polsi sospeso nel vuoto e lasciato cadere la perizia del carabinieri del Ris - VIDEO della simulazione
La perizia dei carabinieri del Ris corrobora l'ipotesi dell'omicidio in merito all'ex capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto a Siena il 6 marzo 2013 David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere". È la perizia dei ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti
Pagelle Juve Milan: David è meglio che ora non giochi, Gatti fa innervosire, bene Conceicao – VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi
Le Iene: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e ritratto esclusivo di Luchè. L'inchiesta riapre dubbi sulla gestione; il profilo ripercorre carriera e influenze. #LeIene #DavidRossi #Luchè #inchiesta megamodo.com/le-iene-nuove-… Vai su X
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non - facebook.com Vai su Facebook
"David Rossi fu ucciso", esperimenti Ris confermano ricostruzione Le Iene - "Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che 'David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere'. Riporta msn.com
