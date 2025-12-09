David Rossi fu ucciso trattenuto per i polsi sospeso nel vuoto e lasciato cadere la perizia del carabinieri del Ris - VIDEO della simulazione

La perizia dei carabinieri del Ris corrobora l'ipotesi dell'omicidio in merito all'ex capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto a Siena il 6 marzo 2013 David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere". È la perizia dei ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del carabinieri del Ris - VIDEO della simulazione

David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore

David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti

