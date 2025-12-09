David Rossi fu ucciso esperimenti Ris confermano ricostruzione Le Iene
(Adnkronos) – "Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che 'David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere'. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma". Lo sottolineano le "Le Iene"
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non
"David Rossi è stato ucciso": la controperizia choc può riaprire il caso
Morte Rossi, Carolina Orlandi sulla perizia dei Ris: "Finalmente prove oggettive. David è stato ucciso" - Con la nuova perizia tecnica sulla morte di David Rossi della Commissione parlamentare d'inchiesta bis, che ritiene incompatibile l'ipotesi del suicidio, arriva la reazione della figlia Carolina Orlan