david rossi fu ucciso esperimenti ris confermano ricostruzione le iene

(Adnkronos) – "Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che 'David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere'. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma". Lo sottolineano le "Le Iene" che – nel .

