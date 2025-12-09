David Rossi fu ucciso esperimenti Ris confermano ricostruzione Le Iene

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che ‘David Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le “Le Iene” che – nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

