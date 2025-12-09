David Rossi è stato ucciso La nuova perizia cambia tutto | Cosa gli hanno fatto

Una nuova perizia mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi, suggerendo che non fosse solo nella notte della sua tragica caduta. Secondo gli approfondimenti, ci sarebbero elementi che indicano un coinvolgimento di altre persone e possibili eventi che hanno preceduto il decesso.

Non sarebbe stato solo David Rossi la notte in cui precipitò dalla finestra del suo ufficio nella sede di Mps. L’ex capo della comunicazione, morto il 6 marzo 2013, sarebbe stato trattenuto per un polso – precisamente quello sinistro – e poi lasciato cadere. Un dettaglio che spiegherebbe anche la rottura del cinturino dell’orologio, trovata sul luogo della tragedia. La nuova ricostruzione mette in discussione in modo radicale l’ipotesi del suicidio, già respinta da anni dalla famiglia. Nella puntata de Le Iene in onda questa sera, martedì 9 dicembre, verranno presentate in esclusiva nuove evidenze scientifiche elaborate dall’ingegnere forense Giuseppe Monfreda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “David Rossi è stato ucciso”. La nuova perizia, cambia tutto: “Cosa gli hanno fatto”

