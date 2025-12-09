David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli | Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato

In vista della sfida di Champions League tra Benfica e Napoli, David Neres ha parlato in conferenza stampa, rivelando dettagli sul nuovo modulo e le modifiche tattiche adottate dalla squadra. La partita rappresenta un momento cruciale per il proseguimento nel torneo europeo, con il Napoli pronto a scendere in campo per consolidare la propria posizione nel gruppo.

Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà il Benfica in una sfida delicata per il prosieguo del cammino europeo. Alla tradizionale conferenza stampa pre-gara, insieme a mister Antonio Conte, c’è anche David Neres. Il brasiliano, che è tra gli uomini più attesi visti uno stato di forma eccezionale ed il passato con il club lusitano, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti. Benfica – Napoli, Neres: “Sono più libero con il nuovo modulo, abbiamo più fiducia”. David Neres ha inaugurato la conferenza stampa che anticipa il big match di Champions League tra gli azzurri ed il Benfica di mister Josè Mourinho. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli: “Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato”

City – Napoli, il messaggio di David Neres non lascia dubbi

Napoli, David Neres potrebbe partire dalla panchina anche nella partita contro il Torino

Infortuni Napoli, non solo De Bruyne! Anche David Neres ha lasciato dolorante il match contro l’Inter: le sue condizioni preoccupano Conte

Essa assistência do David Neres pro Hojlund Vai su X

Giornata 14: TORNA LA NOSTRA TOP E FLOP DELLA SETTIMANA Turno di Serie A molto particolare da analizzare, con alcune esclusioni illustri come David Neres (dai top) e Albert Gudmundsson (dai flop): QUESTE LE NOSTRE SCELTE Il ballottaggio - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Neres in conferenza presenta la sfida al Benfica: tra poco su TMW - Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, l'attaccante del Napoli David Neres, che è anche un ex della sfida, parlerà. Si legge su m.tuttomercatoweb.com