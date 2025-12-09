L'allenatore Spalletti ha rivolto un messaggio a David, sottolineando che il ruolo si conquista attraverso impegno e prestazioni in allenamento. La questione del minutaggio del canadese diventa al centro dell'attenzione, evidenziando l'importanza di dimostrare costantemente il proprio valore per ottenere spazio in campo.

David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il posto va guadagnato. Se uno viene in allenamento e.». La risposta. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos. Il tecnico bianconero ha parlato anche della gestione di Jonathan David. DAVID HA BISOGNO DI CONTINUITA' – «Anche io avrei bisogno di 5 partite per far vedere al Real Madrid o Barcellona a che livello sono. Ma qualsiasi calciatore: Adzic. Ma funziona che tu vai forte in tutti gli allenamenti e dopo 2 settimane ti do 10 minuti. Poi fai bene e ti do un tempo, poi fai bene e ti do una partita.