David Cameron | I nuovi eroi di Avatar? Una famiglia di rifugiati Le novità sul terzo capitolo della saga
Nel terzo capitolo della saga «Avatar», James Cameron introduce una svolta sorprendente, presentando una famiglia di rifugiati come i nuovi eroi della storia. Con la sua tipica autoironia, il regista riflette sulla creatività e sull’evoluzione delle proprie idee, mentre il film si prepara a conquistare il pubblico con un nuovo capitolo ricco di innovazioni e riflessioni.
«Nella mia vita ho avuto solo circa cinque buone idee. E continuo semplicemente a rimpacchettarle». James Cameron e tutta la sua autoironia hanno fatto tappa a Parigi per. 🔗 Leggi su Leggo.it
