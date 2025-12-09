Dati positivi per l' assistenza ospedaliera in Abruzzo dal report nazionale dell' Agenas
Il report nazionale dell'Agenas sul Piano 2024 evidenzia dati positivi per l'assistenza ospedaliera in Abruzzo. La regione mostra un sistema sanitario dinamico e in crescita, come sottolineato dall'assessore Nicoletta Verì, confermando il miglioramento delle performance e un impegno costante nel garantire servizi di qualità ai cittadini.
Dati positivi riguardanti l'assistenza ospedaliera in Abruzzo da parte dell'Agenas, in riferimento al report del Piano nazionale esiti del 2024, con un'immagine molto positiva e dinamica del sistema sanitario regionale come spiega l'assessore regionale Nicoletta Verì. Il Pne analizza una serie di.
