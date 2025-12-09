Dati choc di OpenAI | senza AI avanzata le aziende perdono 10 ore a settimana

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Intelligenza Artificiale (AI) sta entrando in una fase economica cruciale. Analogamente a quanto accaduto con tecnologie general purpose storiche, dalla macchina a vapore ai semiconduttori, l'AI sta superando la fase di sperimentazione per generare un valore economico significativo attraverso "use case" scalabili in contesti aziendali. L'elevata adozione da parte dei consumatori, con ChatGPT . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Jannik Sinner, uno choc: "Dati cerebrali rubati dalla Cina per addestrare l'esercito"

Sinner spiato dalla Cina: rubati dati cerebrali per addestrare i soldati. La scoperta choc

Avere un figlio costa alle donne 4500 euro l’anno: i dati choc di Irpet sulla Toscana

dati choc openai senzaDati choc di OpenAI: senza AI avanzata le aziende perdono 10 ore a settimana - L'analisi sull'uso enterprise svela che l'inerzia costa produttività: chi adotta Custom GPTs e reasoning avanzato guadagna giorni lavorativi ... Come scrive adnkronos.com