Darren Aronofsky sulla vendita di Warner Bros | Avere meno opzioni è sempre negativo
Darren Aronofsky commenta la possibile vendita di Warner Bros, sottolineando come la riduzione delle opzioni possa rappresentare un aspetto negativo. Pur ammettendo di non conoscere i dettagli specifici, il regista esprime la sua opinione sulla situazione e sulle implicazioni che questa potrebbe avere per l'industria cinematografica.
Il regista, pur ammettendo di non essere aggiornato sui dettagli della situazione, ha condiviso la sua reazione alla possibile vendita. Darren Aronofsky, mentre era ospite del Red Sea Film Festival, ha commentato le recenti notizie della possibile acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix. Nella giornata di ieri Paramount ha condiviso i dettagli della sua proposta, rivolgendosi direttamente agli azionisti dello studio che dovranno decidere della sorte dell'azienda. Una situazione complicata Negli ultimi giorni la notizia che Netflix avrebbe trovato un accordo con Warner Bros per acquisire le attività cinematografiche e televisive, riguardanti i videogiochi, HBO Max e HBO, ha dominato i titoli di quotidiani e siti specializzati in cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Darren aronofsky elogia la chimica naturale tra austin butler e zoë kravitz nel dietro le quinte di caught stealing
Requiem for a dream di Darren Aronofsky e i 25 anni di un magnifico incubo cinematografico, visionario e viscerale
Darren aronofsky thriller in uscita su netflix il 29 novembre
Esattamente tre anni fa, Il 9 Dicembre 2022, nei cinema americani usciva un film straordinario reso ancora più incredibile grazie alla performance di Brendan Fraser: The Whale. The Whale come gran parte dei film di Darren Aronofsky ha avuto un grande imp - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Noah” di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Anthony Hopkins | Dio scatena sulla Terra un diluvio universale, ma vuole dare un'ultima speranza di salvezza e ordina a Noè di costruire un'arca in cui stipare la sua famiglia e una coppia di tutti gli a Vai su X
Darren Aronofsky torna a parlare del suo Batman: "Io volevo Joaquin Phoenix, la Warner no" - Sono passati tanti anni da quando Darren Aronofsky sviluppò un film di Batman, e ora il regista ricorda quella vicenda sul nuovo numero di Empire, spiegando perché il progetto non venne mai realizzato ... Si legge su badtaste.it
La Ferrari accontenta Lewis Hamilton: il prototipo del ‘suo’ volante utilizzato nei test di Abu ... forzainter.eu
Sit-in contro la censura a Torino. Il professor D’Orsi: “Ci hanno chiamati traditori”. E lancia un tour per ... ilfattoquotidiano.it
Oroscopo dei tarocchi della prossima settimana dal 15-21 dicembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ... gazzettadelsud.it
Calcio femminile, goleada della Juventus contro il Sankt Pölten: vittoria importante per i playoff di ... gazzettadelsud.it
FOCUS – La voce dello sport italiano: Pietro Nicolodi come non l’avete mai sentito. oasport.it
Garlasco, "la nostra rovina": l'intercettazione che può scagionare Alberto Stasi liberoquotidiano.it