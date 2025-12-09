Darren Aronofsky sulla vendita di Warner Bros | Avere meno opzioni è sempre negativo

Darren Aronofsky commenta la possibile vendita di Warner Bros, sottolineando come la riduzione delle opzioni possa rappresentare un aspetto negativo. Pur ammettendo di non conoscere i dettagli specifici, il regista esprime la sua opinione sulla situazione e sulle implicazioni che questa potrebbe avere per l'industria cinematografica.

Il regista, pur ammettendo di non essere aggiornato sui dettagli della situazione, ha condiviso la sua reazione alla possibile vendita. Darren Aronofsky, mentre era ospite del Red Sea Film Festival, ha commentato le recenti notizie della possibile acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix. Nella giornata di ieri Paramount ha condiviso i dettagli della sua proposta, rivolgendosi direttamente agli azionisti dello studio che dovranno decidere della sorte dell'azienda. Una situazione complicata Negli ultimi giorni la notizia che Netflix avrebbe trovato un accordo con Warner Bros per acquisire le attività cinematografiche e televisive, riguardanti i videogiochi, HBO Max e HBO, ha dominato i titoli di quotidiani e siti specializzati in cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it