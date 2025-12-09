Darren Aronofsky parla dell’accordo Netflix-Warner Bros e dei rischi che corre l’industria

Darren Aronofsky analizza l’accordo tra Netflix e Warner Bros, evidenziando i potenziali rischi per l’industria cinematografica. Il regista di “Il cigno nero” commenta le implicazioni di questa operazione, che sta suscitando discussioni nel settore e potrebbe influenzare il futuro della produzione e distribuzione cinematografica.

Il regista di "Il cigno nero", Darren Aronofsky, ha commentato brevemente l'accordo che ha preso piede nelle notizie del settore negli ultimi giorni: Netflix vuole acquistare Warner Bros., compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO, mentre Paramount ha recentemente lanciato un'offerta pubblica di acquisto ostile. " Non l'ho ancora digerito ", ha detto. " È una notizia nuova. Ho la sensazione che non sarà una strada facile. Ho letto qualche titolo oggi. Sembra che tutti siano impazziti. Non voglio commentare perché non ci capisco niente, ed è molto facile cadere in un momento del genere.