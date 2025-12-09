Darren Aronofsky parla dell’accordo Netflix-Warner Bros e dei rischi che corre l’industria
Darren Aronofsky analizza l’accordo tra Netflix e Warner Bros, evidenziando i potenziali rischi per l’industria cinematografica. Il regista di “Il cigno nero” commenta le implicazioni di questa operazione, che sta suscitando discussioni nel settore e potrebbe influenzare il futuro della produzione e distribuzione cinematografica.
Il regista di “Il cigno nero”, Darren Aronofsky, ha commentato brevemente l’accordo che ha preso piede nelle notizie del settore negli ultimi giorni: Netflix vuole acquistare Warner Bros., compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO, mentre Paramount ha recentemente lanciato un’offerta pubblica di acquisto ostile. “ Non l’ho ancora digerito “, ha detto. “ È una notizia nuova. Ho la sensazione che non sarà una strada facile. Ho letto qualche titolo oggi. Sembra che tutti siano impazziti. Non voglio commentare perché non ci capisco niente, ed è molto facile cadere in un momento del genere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Darren aronofsky elogia la chimica naturale tra austin butler e zoë kravitz nel dietro le quinte di caught stealing
Requiem for a dream di Darren Aronofsky e i 25 anni di un magnifico incubo cinematografico, visionario e viscerale
Darren aronofsky thriller in uscita su netflix il 29 novembre
Esattamente tre anni fa, Il 9 Dicembre 2022, nei cinema americani usciva un film straordinario reso ancora più incredibile grazie alla performance di Brendan Fraser: The Whale. The Whale come gran parte dei film di Darren Aronofsky ha avuto un grande imp - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Noah” di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Anthony Hopkins | Dio scatena sulla Terra un diluvio universale, ma vuole dare un'ultima speranza di salvezza e ordina a Noè di costruire un'arca in cui stipare la sua famiglia e una coppia di tutti gli a Vai su X
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it