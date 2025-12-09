Daria Bignardi | Ecco perché a Natale regalerò a tutti l' ultimo libro di Zerocalcare
Il titolo non è natalizio, ma i messaggi che contiene - la violenza, da dove viene, cosa si può fare contro di lei ma anche contro l’ingiustizia - sono forse la cosa più importante che si possa donare oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
