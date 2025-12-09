Danni contenuti dagli altri campi Vincono solo Frosinone e Palermo

La 15^ giornata di Serie B si è conclusa con poche sorprese, segnando vittorie importanti per Frosinone e Palermo. L'inatteso sconfitta casalinga del Modena viene in parte compensata dai risultati delle altre squadre, evidenziando un andamento equilibrato e competitivo nel campionato. Solo le due squadre sopra menzionate riescono a conquistare i tre punti tra le principali concorrenti.

L'inatteso ko casalingo del Modena viene almeno in parte "smorzato" dai risultati degli altri campi, con la 15^ giornata che fa segnare solo i successi di Frosinone e Palermo fra le dirette concorrenti dei canarini. In vetta è arrivato l'aggancio proprio del Frosinone sul Monza. I ciociari, alla terza vittoria di fila, hanno affondato con un netto 3-0 la Juve Stabia grazie alla doppietta di Kvernadze e alla rete di Calvani. In 180' la squadra di Alvini ha rosicchiato 6 punti al Modena e 4 al Monza, costretto al secondo pari di fila, questa volta in vasa: ci pensa il solito Castori invalicabile in trasferta a imporre l'1-1 firmato dalla rete di Odogwu al 76' dopo il vantaggio monzese di Maric.

