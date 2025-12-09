Danilo Dolci il metodo maieutico e il senso della comunità
Educare e disobbedire: in dialogo con Danilo Dolci (Mesogea, pp. 192, euro 19), scritto da Tiziana Rita Morgante – una delle collaboratrici di Danilo Dolci a Trappeto e Partinico – . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Partinico: Chinnici (PD Sicilia) chiede la valorizzazione della casa di Danilo Dolci
Libera Dolci, la figlia del grande sociologo e pacifista Danilo Dolci al debutto con un libro
Alla Fondazione dei Monti Uniti Antonio Fiscarelli presenta il suo libro su Danilo Dolci
A-SOCIAL. IL NUOVO LIBRO DI ANTONIO PATTI, PRESENTATO AL "DANILO DOLCI". Stamani presso l’auditorium dell’IIS “Danilo Dolci”, si é tenuto un incontro con lo scrittore partinices Antonio Patti, autore del libro “A-social. Dentro e fuori i social”, finalizzat - facebook.com Vai su Facebook
Danilo Dolci, lezioni da una vita non violenta - Si chiamava Benedetto Barretta e la sua casa di pescatori si trovava al Trappeto, il villaggio tra Palermo e Trapani sulla costa del golfo di Castellammare dove Carlo Levi aveva incontrato «la faccia ... Si legge su ilmattino.it
