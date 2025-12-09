Dame cavalieri e ricette antiche Per una sera il passato ritorna nel castello
Verona, 9 dicembre 2025 – Delle dame, dei cavalieri e dell’arme. Abiti del passato, ricette antiche che tornano moderne, atmosfere che raccontano storie. Il 1300 tra le sale del castello Bevilacqua con l’undicesima edizione del gran galà di Leonicus. Evento promosso dal comitato storico culturale MDC Lonigo e con il patrocinio del comune. Piatti medievali autentici conquistano la scena, protagonisti di una serata imprenditori, chef, maestri artigiani attenti alle tradizioni e alla storia del territorio. Ricette dimenticate, ingredienti selezionati, abbinamenti studiati nei minimi dettagli. La cena cortense berica, una viaggio tra i sensi, tra nostalgia e futuro, il passato che fa l’occhiolino al presenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Un lungo salto nel 1487. Dame, cavalieri e cannoni La rievocazione della Guerra di Serrezzana
Uomini e Donne, la redazione paga dame e cavalieri? La verità sul compenso
Dame e cavalieri, croci e mantelli: vi porto tra i nuovi Templari romagnoli, chi sono e cosa fanno
- Nella serata di ieri, nella basilica Cattedrale di Foggia, i cavalieri e le dame dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - Sezione Foggia hanno celebrato il loro Giubileo particolare. Dame e cavalieri hanno prima incontra - facebook.com Vai su Facebook
Dame, cavalieri e ricette antiche. Per una sera il passato ritorna nel castello - Abiti del passato, ricette antiche che tornano moderne, atmosfere che raccontano storie. Da ilrestodelcarlino.it
