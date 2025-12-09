Damascelli fa a pezzi Elkann e Comolli | ha scelto un incompetente sgarbato per guidare la Juventus

Tony Damascelli critica duramente la gestione della Juventus sotto la guida di John Elkann e l'operato di Comolli, definendoli responsabili di una scelta sbagliata che sta compromettere il prestigio storico del club. L'articolo analizza le decisioni recenti e le conseguenze di questa gestione sull'azienda calcistica.

Tony Damascelli su? Giornale fa a pezzi la Juventus di John Elkann, la sua scelta di Comolli altro francese che – come Vasseur – sta distruggendo un’azienda storica: la Juventus come la Ferrari. Scrive Damascelli sul Giornale: La Juventus è settima in classifica, a otto punti dal primo posto. È a rischio di eliminazione in Champions League. Ma, come disse Igor nel film Frankestein jr, mentre dissotterravano una salma al cimitero, potrebbe essere peggio, potrebbe piovere. Al diluvio sta provvedendo monsieur Damien Comolli, l’algoritmico Ceo del club bianconero, nominato da John Elkann. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Damascelli fa a pezzi Elkann e Comolli: “ha scelto un incompetente, sgarbato, per guidare la Juventus»

