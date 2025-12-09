Dall’Ue budget record di 728 milioni per 349 ricercatori | tre progetti finanziati in Campania

Tempo di lettura: 3 minuti Assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca 728 milioni per consolidare le carriere di 349 ricercatori che lavorano in centri di 25 Paesi: “Un budget record”, lo ha definito Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per Startup, Ricerca e Innovazione. “L’Ue – ha aggiunto – è seriamente intenzionata a rendere il continente attraente per ricercatori eccellenti”. Il Regno Unito è al primo posto con 66 finanziamenti, seguito da Germania (58) e Paesi Bassi (40). L’Italia è settima con 17, ma considerando le 44 nazionalità dei vincitori, gli italiani sono secondi con 37, preceduti dai tedeschi (48) e seguiti dai britannici (33). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

