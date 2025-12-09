Dalle sfide del Green Deal alle promesse tradite sulle bollette | il confronto tra Gori Pd e Procaccini FdI all’evento di Open sull’energia

Oggi come nel 2019, anno di lancio del Green Deal, l’energia resta in cima all’ agenda politica europea. Eppure, il modo in cui se ne parla sembra cambiato radicalmente. Poco più di cinque anni fa, il Vecchio Continente si è impegnato a rivoluzionare la propria economia per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo, almeno sulla carta, non è cambiato. Ma da allora si moltiplicano le voci di chi chiede correzioni, aggiustamenti, ritocchi e revisioni di quella grande strategia europea che ha definito il primo mandato di Ursula von der Leyen. Al di là dello scontro politico, a che punto è davvero la transizione energetica europea? È a partire da questa domanda che si confronteranno Giorgio Gori (Pd) e Nicola Procaccini (FdI). 🔗 Leggi su Open.online