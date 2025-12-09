Dalle musiche di Puccini a quelle di Wagner via alla vendita dei biglietti per il concerto di Capodanno

Ferraratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città estense il nuovo anno comincia celebrando la musica. Sono ufficialmente aperte da martedì 9 le vendite dei biglietti per il tradizionale concerto di Capodanno dell’orchestra a plettro Gino Neri, in programma giovedì 1 gennaio alle 16.30 al Teatro Comunale di Ferrara. L’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

