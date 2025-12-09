Dalle colline romagnole al deserto di Abu Dhabi | trionfo mondiale per Calypso Carella
La forlivese Calypso Carella, appassionata di Obstacle Course Race (disciplina con ostacoli) e attiva nel circuito Spartan Race dal 2023, dopo il titolo italiano si è aggiudicata il titolo mondiale nella categoria 35-39, vincendo la Spartan World Championship nel deserto di Al Wathba, ad Abu. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Autunno di calici, profumi e storie. Le colline romagnole si raccontano
Un riesling renano che arriva dalle colline romagnole? Esiste e Alessandro Fogli l'ha bevuto - facebook.com Vai su Facebook
Montefiore Conca, il borgo medievale tra le colline romagnole - Arroccato su una collina che domina la vallata sottostante, Montefiore Conca è uno di quei luoghi dove il passato rivive ad ogni angolo. Da msn.com
