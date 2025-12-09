Dalle aree più povere del Brasile all’Ucraina | ecco un nuovo obiettivo per il Napoli

Il Napoli ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Dalle zone meno fortunate del Brasile all'Europa, il club partenopeo si sta muovendo per assicurarsi un giocatore che sta dimostrando grandi qualità sul campo, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e puntare a traguardi importanti.

I partenopei sono sulle tracce di un talento brasiliano che tanto sta facendo bene con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Il talento in questione è Eguinaldo, ala sinistra che farebbe comodissimo ai partenopei Bisogno di esterni I partenopei sembrano intenzionati a prendere qualcuno sulle corsie esterne, sia in difesa che in attacco. Se in difesa . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Khulna, Bangladesh — Fragilità che diventa speranza Nel cuore di una delle aree più povere del Paese, le 'Suore Blu' continuano a prendersi cura dei più vulnerabili grazie al sostegno della Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Ribera. - facebook.com Vai su Facebook