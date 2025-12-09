Dall' architettura alla moda | le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più valore a 431 milioni
Le imprese culturali di Piacenza registrano una crescita significativa, con 149 nuovi occupati e un valore di mercato di 431 milioni di euro nel 2024. Questi dati evidenziano l'importanza del settore nell'economia locale, contribuendo al 4,1% della ricchezza prodotta sul territorio e sottolineando il ruolo strategico dell'architettura e della moda nello sviluppo culturale ed economico della città.
Le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più - passano da 7.093 a 7.242 (più 2,1%) e il valore nel 2024 segna una lieve crescita rispetto all’anno precedente (più 0,5%), raggiungendo i 431 milioni di euro, ovvero il 4,1% della ricchezza complessivamente prodotta sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Marianna Costi, dall’architettura alla scultura: "Opera su S.Francesco protagonista a Osaka"
Il Concorso nazionale di scrittura “Architettura di Parole” il premio organizzato dall’Ordine degli Architetti di Arezzo
"L’attività aveva dunque obiettivi di varia natura: di base, il ripasso delle nozioni di metrica e poesia relative al sonetto, alla misura del verso, delle strofe, alle rime, alle figure di suono in un componimento dall’architettura rigorosamente classica che è, per l’app - facebook.com Vai su Facebook
Cultura Cresce: il bando da oltre 151 milioni per le imprese creative anche del campo dell'architettura - Lanciato dalla DG Creatività Contemporanea del ministero della Cultura il bando punta a promuovere la nascita, la crescita e il posizionamento competitivo delle micro, piccole e medie imprese operanti ... Segnala professionearchitetto.it
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it