Dalla terza media alla meccanica meccatronica | il Marconi apre le porte ai futuri studenti
Per gli studenti di terza media è arrivato il momento dell'anno in cui si inizia a pensare al proprio futuro e al percorso scolastico da intraprendere per i cinque anni di superiori. A questo proposito, l'Itt "Guglielmo Marconi", sede di Sarsina, in via Linea Gotica 23, apre le porte agli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scuola e lotta alla dispersione, Catania Book Festival: ingresso gratuito per gli studenti fino alla terza media
Il Collegio, arriva la nona stagione: 18 studenti alle prese con l'esame di terza media
Nel primo episodio gli allievi affrontano l'esame di terza media del 1990, tra l'inizio della globalizzazione e la fine della Guerra Fredda
Terza data di #openday presentazione del percorso formativo dopo la terza media per i settori: elettrico acconciatura estetica meccanico . . . Ti aspettiamo! Iscriviti sul sito #linkinbio #EnaipDalmine #dopolaterzamedia #cfp - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare dopo la terza media? Ecco le guide digitali della Città metropolitana di Milano “ITER Orientamento scolastico 2026” ow.ly/qhFj50XzSpm “ITER FP Formazione professionale” ow.ly/Vt4v50XzSpo Orienta days ow.ly/8LqE50XzSpc Vai su X
Meccatronica ed estetica. Corsi dopo la terza media - La Regione Toscana offre tre opportunità formative a Santa Croce sull’Arno per studenti interessati al triennio IeFP, grazie allo scorrimento delle graduatorie. Riporta lanazione.it
