Dalla Striscia alle cure italiane | la notte del grande ponte aereo per 17 piccoli palestinesi

Durante la notte, tre aerei dell’Aeronautica Militare italiana hanno condotto un importante ponte aereo, evacuando 17 bambini palestinesi gravemente malati da Gaza. Un’operazione umanitaria che ha permesso di mettere in salvo vite innocenti dalla drammatica situazione nella Striscia, offrendo loro accesso a cure vitali in Italia.

Tre aerei dell'Aeronautica Militare italiana hanno portato in salvo dall'inferno di Gaza un nuovo gruppo di bambini palestinesi gravemente malati. L'operazione, la più complessa finora, si è svolta nella notte. Il primo velivolo, un C-130, è atterrato alle ieri alle 23.02 all'aeroporto militare di Ciampino. Ad accoglierlo, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in rappresentanza dell'esecutivo. Gli altri due aerei – un Boeing 767 e un secondo C-130 – hanno toccato terra nelle basi di Pratica di Mare e di Torino. A bordo, 17 piccoli pazienti critici, insieme ai loro familiari o accompagnatori.