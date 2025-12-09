dalla sormani sulle tracce di montale

L'articolo esplora l'esperienza di un viaggiatore lungo i percorsi dell'autobus 94, concentrandosi sui cambiamenti recenti e sui luoghi attraversati, tra cui la zona di Sant’Ambrogio e via De Amicis. Attraverso ricordi e osservazioni, si riflette sul rapporto tra il territorio e i percorsi urbani, offrendo uno sguardo sulle trasformazioni della mobilità cittadina.

Cucchi Mi ero ormai da tempo tranquillamente abituato ai nuovi percorsi della linea d'autobus 94, anche al capolinea che era alla fine di via De Amicis, a due passi da Sant'Ambrogio. Ora è tornata in funzione la 96 da un lato e la 97 dall'altro, lungo la Cerchia dei Navigli. Negli anni '40 era ancora una filovia, e come tale ebbe vita fino al 1979. Arrivo a un cartello che indica una fermata provvisoria della 97 e l'aspetto perché ho una meta precisa. Voglio infatti andare in corso di Porta Vittoria, alla biblioteca Sormani, dove è stata allestita una mostra per Eugenio Montale, in occasione dei cento anni del suo primo libro, Ossi di seppia.