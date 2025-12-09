Dalla scelta della facoltà alla tesi | a Spazio4 studenti universitari per orientare i più giovani

Dalla scelta della facoltà alla stesura della tesi, Spazio4 offre uno spazio di confronto e supporto agli studenti universitari. L'iniziativa invita giovani e future matricole a incontrare studenti più esperti del Politecnico e dell’Università Cattolica di Piacenza, favorendo un orientamento consapevole e un aiuto pratico nello studio.

"Se solo lo avessi saputo prima" è l'occasione per ragazze e ragazzi di incontrare studentesse e studenti del Politecnico e dell’Università Cattolica di Piacenza per un supporto nell'orientamento e nello studio.Che facoltà scegliere? Come ci si iscrive all'università? Come si fa un piano di studi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

