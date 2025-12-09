Dalla radio alla tv passando per la rete | Forlì costruisce la voce dei giovani

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sala Teatro della Fabbrica delle Candele ha ospitato il concerto "Onda su Onda", iniziativa formativa dedicata agli studenti e occasione ufficiale per la presentazione del progetto Radio Web Tv CollegAmenti, promosso dall'Informagiovani del Comune di Forlì.

