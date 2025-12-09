Dalla Fiera di Santa Lucia al Borgo dell’Olio Novello | in Valconca una settimana di eventi
A San Giovanni in Marignano la settimana si apre con un momento dedicato alla cultura: martedì 9 dicembre, alle ore 18.00, la Biblioteca comunale ospita la presentazione del volume “La Valle del Conca: storia arte paesaggio” di Dorigo Vanzolini, un viaggio narrativo che intreccia identità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
