Dalla faccettina di c di David e Openda a Yildiz che deve dare di più | Juve Spalletti ne ha per tutti

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della Juventus, Spalletti, ha analizzato la situazione della squadra, evidenziando le aree di miglioramento e rivolgendosi ai singoli calciatori. Tra commenti sulla

Il tecnico bianconero ha cercato di lavorare sulla psicologia del gruppo Juve, ma non ha risparmiato critiche a molti singoli. Ecco i casi più eclatanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dalla faccettina di c di david e openda a yildiz che deve dare di pi249 juve spalletti ne ha per tutti

© Gazzetta.it - Dalla "faccettina di c..." di David e Openda a Yildiz che "deve dare di più": Juve, Spalletti ne ha per tutti

Scopri altri approfondimenti

faccettina c david opendaSpalletti e la “faccettina da c…”: a quali giocatori della Juve era diretta - Secondo successo consecutivo per i bianconeri, dopo quello in Norvegia in Champions. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Faccettina C David Openda