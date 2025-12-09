Dalla faccettina di c di David e Openda a Yildiz che deve dare di più | Juve Spalletti ne ha per tutti
L'allenatore della Juventus, Spalletti, ha analizzato la situazione della squadra, evidenziando le aree di miglioramento e rivolgendosi ai singoli calciatori. Tra commenti sulla
Il tecnico bianconero ha cercato di lavorare sulla psicologia del gruppo Juve, ma non ha risparmiato critiche a molti singoli. Ecco i casi più eclatanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
? Spalletti in conferenza sul momento di Jonathan David e Openda: "Solo loro possono togliere i dubbi a tutti e avere questa faccettina di ca**o che ti risolve le cose" Dice la verità Non è più il momento di dirsi le cose, ma quello di dimostrarlo Se sono giocat - facebook.com Vai su Facebook
"Sono ragazzi sensibilissimi. Però poi nel calcio bisogna anche guadagnarsela. Sono loro che devono togliere i dubbi, avere autostima, la faccettina di cazz0, perchè se si è timidini gli altri ti prendono a schiaffi. Se reagisci no!" [ #Spalletti su #David e #Opend Vai su X
Spalletti e la “faccettina da c…”: a quali giocatori della Juve era diretta - Secondo successo consecutivo per i bianconeri, dopo quello in Norvegia in Champions. Riporta msn.com