Dalla Cisgiordania a Pisa nel segno del gemellaggio con Gerico

PISA – Dalla Cisgiordania a Pisa nel segno del gemellaggio. Sono stati accolti nel primo pomeriggio all’aeroporto Galilei di Pisa dall’assessore del Comune di Pisa con delega ai gemellaggi, Riccardo Buscemi, i ragazzi ospiti del Comune, invitati a partecipare domani al consiglio comunale dedicato alla Festa della Toscana. Le celebrazioni, a cura dell’assessorato alla scuola e dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Pisa in collaborazione con l’ufficio scolastico di Pisa, prevedono infatti una serie di iniziative, compresa l’ospitalità a otto ragazze e ragazzi di Gerico, città gemellata con Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it