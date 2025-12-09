Dalla cardiochirurgia all' oncologia | i reparti degli ospedali romagnoli che fanno scuola in Italia

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle patologie cardiocircolatorie alla chirurgia oncologica, fino agli interventi legati alla gravidanza e al parto: le performance degli ospedali italiani finiscono sotto la lente dell’Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che nel Piano Nazionale Esiti 2025 (Pne) 2025 ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

cardiochirurgia oncologia reparti ospedaliDalla cardiochirurgia all'oncologia: i reparti degli ospedali romagnoli che fanno scuola in Italia - Il nuovo Piano Nazionale Esiti fotografa un’Italia sanitaria a più velocità, ma la Romagna conquista posizioni di vertice in numerosi ambiti clinici. Scrive riminitoday.it