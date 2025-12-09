Dalla cardiochirurgia alla neurologia la Romagna eccelle nella sanità italiana | gli ospedali sul podio
Dalle patologie cardiocircolatorie alla chirurgia oncologica, fino agli interventi legati alla gravidanza e al parto: le performance degli ospedali italiani finiscono sotto la lente dell’Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che nel Piano Nazionale Esiti 2025 (Pne) 2025 ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione
