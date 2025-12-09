Dalla Bona | Oggi resterei a Bergamo Coraggio e fiducia l’Atalanta se la gioca

IL DOPPIO EX. Samuele Dalla Bona nell’estate ’98, a 16 anni, lasciò le giovanili nerazzurre per l’avventura al Chelsea. «Londra fu la favola, ma non lo rifarei. Mi sento in debito con Zingonia, questa è sfida alla pari, un sogno per la città». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

