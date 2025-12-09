Dal traffico agli spazi sociali | ecco il progetto di Cesena Città dei Quartieri in vista delle elezioni

Cesenatoday.it | 9 dic 2025

Venerdì 5 dicembre, presso la sede del Quartiere Cesuola, si è tenuta un’assemblea pubblica promossa da “Cesena Città dei Quartieri” per illustrare il programma in vista delle elezioni dei Consigli di Quartiere 2025–2030, focalizzandosi su temi come traffico e spazi sociali.

Venerdì 5 dicembre, presso la sede del Quartiere Cesuola in via Ponte Abbadesse 451, si è svolta l’assemblea pubblica promossa dalla lista di centro-sinistra “Cesena Città dei Quartieri – Quartiere Cesuola” per presentare il programma in vista delle elezioni dei Consigli di Quartiere 2025–2030. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

