Dal piccolo ufficio alla redazione Il Carlino e la città un lungo amore Così nacque la cronaca di Ravenna

Dal piccolo ufficio alla redazione, Il Carlino ha condiviso un lungo legame con Ravenna e la città. La sua storia si intreccia con eventi fondamentali, come la nascita della prima cronaca locale il 22 aprile 1945, in un momento cruciale di liberazione e rinascita, segnando un passaggio importante nella storia del giornalismo emiliano-romagnolo.

Il 22 aprile 1945, il giorno dopo la liberazione di Bologna, uscirono in edicola cinque quotidiani fra cui il Corriere dell’Emilia, testata che sostituì quella de il Resto del Carlino (troppo compromesso con la Rsi), edita dal Governo Alleato. Il 17 luglio il quotidiano mutò la testata in Giornale dell’Emilia (fino al 1953). A Ravenna la prima sede della redazione del Giornale dell’Emilia fu al numero 12 di via Gordini, proprio dietro alle Poste. Un piccolo ufficio, il cui numero di telefono era il 1200, dove Tino Dalla Valle entrò, come ‘corrispondente’, negli ultimi mesi del 1945. Quattro anni dopo, il 6 giugno 1949, il trasloco a un centinaio di metri, al secondo piano, scala B, di via Corrado Ricci 29 dove la redazione è rimasta per ben 35 anni, fino al 1984. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal piccolo ufficio alla redazione. Il Carlino e la città, un lungo amore. Così nacque la cronaca di Ravenna

