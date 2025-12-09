Dal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e marciapiedi | le novità del Piano Opere di Bari

Il Piano Opere di Bari prevede interventi su verde pubblico, scuole, strade e infrastrutture. Tra le novità, l'ampliamento dei parcheggi e la manutenzione di marciapiedi e aree verdi, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano della città.

Più soldi per il verde pubblico, ma anche per scuole e strade, fino alla somma per la realizzazione di un parcheggio a Santo Spirito, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri, per fornire più posti auto a residenti e visitatori dopo la chiusura del locale lungomare: sono solo alcune delle.

