Dal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e marciapiedi | le novità del Piano Opere di Bari
Il Piano Opere di Bari prevede interventi su verde pubblico, scuole, strade e infrastrutture. Tra le novità, l'ampliamento dei parcheggi e la manutenzione di marciapiedi e aree verdi, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano della città.
Più soldi per il verde pubblico, ma anche per scuole e strade, fino alla somma per la realizzazione di un parcheggio a Santo Spirito, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri, per fornire più posti auto a residenti e visitatori dopo la chiusura del locale lungomare: sono solo alcune delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Piazza Santo Stefano liberata dalle auto: via il parcheggio, arrivano verde e zone pedonali
CALTGAIRONE - Strisce blu, il ritorno. Da domani martedì 9 dicembre riparte il servizio e riapre il parcheggio Santo Stefano, ma c'è un ricorso pendente al Tar Catania. Intanto, insorge salvo Romeo il legale dei promotori ricorrenti. https://youtu.be/keZl3rzbRb - facebook.com Vai su Facebook
Lavori al parcheggio Spirito Santo. Meoni: "Copriamo le scale mobili". Il via libera della Soprintendenza - L’autorità che tutela le belle arti: parere positivo sull’opera che rende più comoda la salita. Da lanazione.it
