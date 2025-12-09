Dal Napoli alla Juve è il colpo a sorpresa di gennaio

Nel mercato di gennaio, la Juventus sorprende tutti puntando su un rinforzo dal Napoli, dando vita a un clamoroso scippo tra le rivali di Serie A. La sessione di mercato si conferma un teatro di mosse inaspettate e strategie di grande impatto per le principali squadre italiane.

La Juve si muove in vista di gennaio: la Vecchia Signora punta su un rinforzo del Napoli, clamoroso scippo da parte dei rivali bianconeri Il mercato continua a essere uno dei temi più caldi per le società italiane. In particolare, si starebbe facendo strada l’ipotesi di un trasferimento di un giocatore attualmente in forza al Napoli verso la rivale Juventus. In vista della sessione di gennaio, la Vecchia Signora si muove per rafforzare al meglio il proprio organico, mettendo a disposizione di Luciano Spalletti una rosa più competitiva per la seconda parte della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera avrebbe in mente un colpo proprio dal Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

