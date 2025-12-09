Dal cuore all' oncologia la Romagna tra le eccellenze della sanità italiana | gli ospedali che superano l' esame
Dalle patologie cardiocircolatorie alla chirurgia oncologica, fino agli interventi legati alla gravidanza e al parto: le performance degli ospedali italiani finiscono sotto la lente dell’Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che nel Piano Nazionale Esiti 2025 (Pne) 2025 ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ecco i diplomandi/e nel Master in Psico-Oncologia che discuteranno le loro tesi il 4-12-2025 presso il Policlinico "A.Gemelli" Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Gli argomenti che hanno approfondito nelle loro ricerche cliniche sono di grande rileva - facebook.com Vai su Facebook
I migliori ospedali italiani secondo Agenas: tutte le eccellenze e il divario Nord-Sud - L’Agenas ha pubblicato un’analisi aggiornata che delinea lo stato della sanità italiana e identifica i migliori ospedali del Paese. Segnala notizie.it
