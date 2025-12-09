Un’indagine condotta da Libreriamo, media digitale dedicato ai consumatori di cultura, ha prodotto un risultato a dir poco curioso: 7 italiani su 10 hanno difficoltà con la grammatica e commettono errori inquietanti sia nello scritto che nel parlato. Lo studio, realizzato su circa 1600 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio online su blog, forum e principali social network, ha coinvolto un panel di 20 esperti tra sociologi e letterati per fotografare lo stato di salute della nostra lingua. “Qual’è”, “pultroppo”, “propio”, “avvolte”, “al linguine”, “salciccia”, “cortello” per non parlare di “c’è ne” e “c’è né” o “tt questo” e “ke fai?”: questi sono solo alcuni tra gli errori di grammatica più diffusi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal congiuntivo perduto al pronome scomparso: la classifica degli errori che ogni italiano fa (anche a sua insaputa)