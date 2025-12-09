Dal Cilento Santa Claus ‘Nzallanù 2.0 il film arriva su Prime Video

Cilentoreporter.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa ClausNzallanù 2.0, la commedia natalizia nata nel cuore del Cilento, sarà disponibile su Prime Video dal 7 dicembre. Un traguardo significativo per una produzione locale che valorizza il territorio di Capaccio Paestum L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

