Dal Cilento Santa Claus ‘Nzallanù 2.0 il film arriva su Prime Video
Santa Claus ‘Nzallanù 2.0, la commedia natalizia nata nel cuore del Cilento, sarà disponibile su Prime Video dal 7 dicembre. Un traguardo significativo per una produzione locale che valorizza il territorio di Capaccio Paestum L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Il Cilento diventa goloso con Choco Italia: dal 17 al 19 ottobre tappa a Santa Maria di Castellabate
Ennesimo colpo in Cilento: è la volta di Santa Maria di Castellabate, svaligiata una abitazione
HUMAN -Santa Maria di Castellabate ( Cilento National Park, Italy) Devo dire la verità … gode di tutta la mia invidia … Foto di myriam Anche qui è CilentoNature Clicca mi piace sulla nostra pagina iscriviti al gruppo cilentoNature chiamaci per le tue escursioni - facebook.com Vai su Facebook
Capaccio Paestum: domani i cast per il sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù” - A fine ottobre, infatti, inizieranno le riprese del sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù”, una commedia che promette di ... Riporta infocilento.it
