Dal Cilento Santa Claus ‘Nzallanù 2.0 il film arriva su Prime Video
Dal cuore del Cilento, arriva la commedia natalizia
Santa Claus ‘Nzallanù 2.0, la commedia natalizia nata nel cuore del Cilento, sarà disponibile su Prime Video dal 7 dicembre. Un traguardo significativo per una produzione locale che valorizza il territorio di Capaccio Paestum L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Capaccio Paestum: domani i cast per il sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù” - A fine ottobre, infatti, inizieranno le riprese del sequel di “Santa Claus ‘Nzallanù”, una commedia che promette di ... Lo riporta infocilento.it
