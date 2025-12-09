Dal Cilento Santa Claus ‘Nzallanù 2.0 il film arriva su Prime Video

Dal cuore del Cilento, arriva la commedia natalizia

Santa ClausNzallanù 2.0, la commedia natalizia nata nel cuore del Cilento, sarà disponibile su Prime Video dal 7 dicembre. Un traguardo significativo per una produzione locale che valorizza il territorio di Capaccio Paestum L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

