Dal bio-reattore ai sensori commestibili | i progetti Uniba finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è aggiudicata tre progetti nell’ambito del Fondo Italiano per la Scienza 2024 - FIS3 (Starting e Consolidator Grant), per un finanziamento complessivo di 3.835.034 euro.I bandi del Fondo Italiano per la ScienzaI bandi Fis, finanziati attraverso il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica