Dakota Johnson parla del suo lavoro da produttrice e di quanto sia un brutto ruolo
La star Dakota Johnson, che ha fondato la casa di produzione Tea Time Pictures nel 2019, ha affermato che la produzione ha accentuato un rapporto di “amore-odio” con la sua carriera. Durante un’intervista al Red Sea Film Festival, l’attrice ha affermato di sentirsi “ in una continua battaglia interiore ” lavorando nell’industria cinematografica. “ Ho un rapporto di amore-odio con il mio lavoro sotto tutti gli aspetti “, ha detto. “ È estenuante. Produrre, vedi dietro le quinte ed è davvero orribile. Non mi piace. Anche rendersi conto che a volte i finanziatori sono davvero loschi è straziante. Come produttrice, è straziante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
